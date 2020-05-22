Экс-глава ГНС Верланов опроверг ряд мифов вокруг налогового законопроекта 1210

Подписанный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1210 “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” обеспечит большую защиту налогоплательщиков перед налоговыми органами и введет в Украине общемировые практики налогообложения.

Об этом заявил бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в своем блоге.

Он отметил, что указанный проект является довольно объемным и привносит существенные изменения в механизм налогообложения в Украине, и опроверг ряд заблуждений, которые высказывают в отношении проекта эксперты.

“Это большой законопроект, его можно назвать небольшой налоговой реформой. Большая его часть касается позитивов, которые вводятся для бизнеса – это те проблемы и логические неувязки, которые необходимо изменить, чтобы вести бизнес было легче. Это административная реформа налоговой службы – создание единого юридического лица, когда все местные налоговые расформировываются, и подчиняются центральному аппарату по функциональному принципу. Эта новелла воспринимается как негативная, как расширяющая права налоговиков. По моему мнению, это не так. Эта новелла направлена на защиту налогоплательщиков”, – отметил Верланов.

Так, по его мнению, ранее налоговая служба штрафовала лицо даже при непредвиденных обстоятельствах из-за требований законодательства, однако, после принятия изменений, налогоплательщик сможет оспорить штраф. Такая практика распространена во всем мире. Экс-глава ГНС уточнил, что бизнесмен может обосновать свою позицию перед налоговиками решением Верховного суда.

“Если компания, бизнес или предприниматель трактовал хозяйственную операцию и отобразил ее, как это предусмотрено позицией Верховного суда, то при проверке налоговые органы и суд имеют право не наказывать за такую позицию”, – разъяснил Сергей Верланов.

Также он рассказал об изменениях, которые касаются сообщения решений налоговой службы налогоплательщику.

“Теперь налоговый орган обязан четко указывать обстоятельства и квалификацию нарушения… Устанавливаются четкие требования, что решение налоговой должно быть мотивировано, а не просто констатация неких норм, факта о нарушении”, – уточнил он.

По его словам, в проекте 1210 прописана четкая ответственность государства за нарушения налоговой службы. Он опроверг позиции некоторых экспертов, что вследствие отмены индивидуальной ответственности инспекторов, налоговая перестанет нести ответственность за нарушения вовсе.

“Норма об ответственности аудиторов является “мертвой”, она не работает. Чтобы доказать нарушение аудитора должны пройти годы, после чего регрессом происходить компенсация ущерба. Проектом 1210 это меняется, государство отвечает за провинности своих органов, это правильно и логично”, – подчеркнул Сергей Верланов.