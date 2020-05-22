В Киеве коммунальщики наткнулись на опасный “сюрприз” и чудом остались живы: фото

Работники “Киевводоканала” во время проведения ремонтных работ в Оболонском районе обнаружили снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Рабочие проводили раскопки грунта на улице Маршала Малиновского для выполнения ремонта водопроводной сети. Рядом с жилыми домами они обнаружили взрывоопасную находку.

Как сообщается, сразу после этого работы были прекращены и на место вызвали полицию со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Место находки оцепили.

Снаряд обезвредили и забрали на утилизацию.

Как ранее сообщал “источник”, в селе Веселое Никольского района Донецкой области 19 апреля молодой парень погиб из-за взрыва снаряда от РПГ. По информации полиции, он нашел снаряд и забрал его домой, где попытался разобрать.