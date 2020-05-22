Не станем на колени: Лукашенко словил Путина на новой подлости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на отказ России совместно разрабатывать ракетное вооружение и предоставить полигон для его испытаний, его стране нужно строить свои ракеты.

Как сообщает сайт президента Беларуси, такое заявление Лукашенко сделал при посещении опытно-испытательного участка научно-производственного ООО “ОКБ ТСП” в Мачулищах.

“Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно“, – отметил глава Беларуси.

Кроме того он резко высказался в адрес Российской Федерации.

“Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал: если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет, – слушайте, это вопрос“, – заявил Лукашенко.

Как сообщал “источник”, между Беларусью и Россией в последнее время наблюдается все больше противоречий, глава страны Александр Лукашенко идет на обострение отношений.