Хочу, чтобы дочь вышла замуж после 30: Оля Полякова удивила отношением к браку

Оля Полякова сыграла в “Правду или дело” с Потапом и рассказала о личной жизни 15-летней дочери Маши. Оказывается, у девочки уже есть парень, и мама даже показала ей, как правильно целоваться.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

“Да, у нее есть парень, и они уже “лупятся в десна”. А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает! – сказала прогрессивная мать. – Она мне показала, как это делает, а я дала ей совет – немножко расслаблять губы. Все остальное я ей расскажу, показывать не буду. Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Ни о каких близких отношениях у нее пока речи не идет, она еще маленькая, но парень уже есть”.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова сказала, что готова “освободить” дочь от своей опеки после 30, потому что замужество в более раннем возрасте считает бессмысленным.

“Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот – давай детей делать! В прошлом веке мы умирали при родах, и зубы все вываливались в 40 лет. Лев Толстой описывал маму Наташи Ростовой как пожилую 35-летнюю женщину. Сегодня все по-другому! Люди заканчивают вуз, начинают работать, в 30-35 меняют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему двигаться. А до этого еще детство. Так зачем же лезть в серьезные взрослые отношения, пока ты сам ребенок?” – высказалась звезда.

Всего этого Полякова хочет для своей дочери, поскольку сама она не сразу поняла премудрости жизни.

“Я замуж вышла рано. Сейчас я бы так не выходила замуж. Если честно, я бы вообще сейчас замуж не выходила! Я не понимаю, зачем это нужно!” – сказала она.