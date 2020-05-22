На Марковщине мужчина убил сводного брата

Под процессуальным руководством Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении 33-летнему местному жителю в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Следствием установлено, что 19 мая 2020 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своем подворье во время словесной перепалки со своим сводным братом нанес последнему несколько ударов ножом в область живота. В результате полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался.

Марковским районным судом Луганской области применено к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Марковского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Справка: санкция ч. 2 ст. 121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.