Как избавиться от беспокойства при карантине: 6 советов от доктора Комаровского

Чтобы побороть чувство беспокойство из-за карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса надо заниматься собой и вести здоровый образ жизни.
Об этом сообщает педиатр Евгений Комаровский.
Он отметил шесть главных пунктов, которые помогут справится со стрессом:
- временно отказаться от соцсетей;
- спать не менее 8 часов;
- уделять время себе;
- правильно питаться;
- заниматься дыхательной гимнастикой;
- создавать что-то творческое.
Как сообщал “источник”, в понедельника, 25 мая, в Украине откроют детские сады, это произойдет после двухмесячного карантина, который был внедрен из-за распространения коронавируса, однако после открытия необходимо соблюдать несколько обязательных правил о который рассказал доктор Евгений Комаровский.
Напомним, ранее педиатр заявил, что медицинские перчатки не способны защитить человека от коронавируса, так как он передается воздушно-капельным путем.