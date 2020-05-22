Как избавиться от беспокойства при карантине: 6 советов от доктора Комаровского

Чтобы побороть чувство беспокойство из-за карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса надо заниматься собой и вести здоровый образ жизни.

Об этом сообщает педиатр Евгений Комаровский.

Он отметил шесть главных пунктов, которые помогут справится со стрессом:

временно отказаться от соцсетей;

спать не менее 8 часов;

спать не менее 8 часов; уделять время себе;

правильно питаться;

заниматься дыхательной гимнастикой;

создавать что-то творческое.

Как сообщал “источник”, в понедельника, 25 мая, в Украине откроют детские сады, это произойдет после двухмесячного карантина, который был внедрен из-за распространения коронавируса, однако после открытия необходимо соблюдать несколько обязательных правил о который рассказал доктор Евгений Комаровский.

Напомним, ранее педиатр заявил, что медицинские перчатки не способны защитить человека от коронавируса, так как он передается воздушно-капельным путем.