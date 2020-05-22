С 23 мая в Рубежном возобновляется движение городских автобусов на маршрутах № 101, 107А, 109

В связи с ослаблением карантинных мероприятий с 23 мая 2020 в городе Рубежное Луганской области возобновляется движение автобусов на следующих городских маршрутах общего пользования:

– № 101 “Стадион-Забиркино”;

– № 107А “8 мкр. – ПрАТ “РКТК”;

– № 109 “Горполиклиника-Ж / д мост”.

Дополнительно отмечаем, что согласно постановлению КМУ от 20.05.2020 № 392 “Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий” в регионах, в которых осуществляется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета