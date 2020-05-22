“Проведал” родственников: под Харьковом задержали опасного боевика ДНР, фото

На границе с Россией контрразведчики Службы безопасности Украины задержали танкиста ДНР, который приезжал проведать родственников в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото задержания.

“Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинскому власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ”, – сказано в сообщении.

Как было установлено, житель Донецка, который входит в танковый экипаж так называемой “1 АК ДНР”, нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников.

Во время досмотра его вещей был обнаружен военный билет так называемого “министерства обороны ДНР” с отметками о прохождении службы и закрепленном оружии, а также удостоверение члена “общественного движения Донецкой республики”.

“В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружены фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия”, – уточнили в спецслужбе.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он содержится под стражей.

Как сообщал “источник”, боевики ДНР заявили о повышении боеготовности своих сил и стягивают в Донецк военную технику.