В Украине настоящая катастрофа с судами: названы печальные цифры

С начала года в Украине уволились 83 судьи, в десяти судах не осуществляется правосудие.

Как сообщает “источник” такие данные предоставила пресс-служба Высшего совета правосудия в ответе на запрос “LB.ua”.

“В 2020 году (по состоянию на 21 мая) – уже 83 судей уволились с должностей по разным причинам, в том числе в отставку – 68 судей“, – сообщили в пресс-службе.

В частности, 25 судей были отправлены в отставку в апреле.

Отмечается, что в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров – 30%. По состоянию на 10 апреля из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5166, из которых 4729 судей имеют полномочия на осуществление правосудия.

Почти половина судов – неукомплектованы судьями. Наибольшее количество недоукомплектованных местных общих судов (в которых фактическая численность судей от штатной обеспечена только на 50% и менее) относительно общего количества этих судов в соответствующей области у Волынской, Черкасской и Винницкой областях – около 53%, 48% и 45% соответственно.

“Кроме этого, довольно стремительно увеличивается количество судей, которые увольняются с должностей в отставку по собственному желанию“, – сообщила пресс-служба ВСП.

В десяти судах не осуществляется правосудие:

Тростянецкий районный суд Винницкой области;

Володарск-Волынский районный суд Житомирской области;

Жидачевский районный суд Львовской области;

Решетиловский районный суд Полтавской области;

Радивиловский районный суд Киевской области;

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области;

Оратовский районный суд Винницкой области;

Турковский районный суд Львовской области;

Новогродовский городской суд Донецкой области;

Рокитнянский районный суд Киевской области (единственный судья ушел в отставку 29 апреля, пока не отчислен из штата, но уже не может осуществлять правосудие).

По девяти из этих судов ВСП уже внесла представления президенту о назначении судей.

Как сообщал “источник”, бывший советник по вопросам Европы Министерства иностранных дел Великобритании в 1997-2001 годах, независимый аналитик Дэвид Кларк высказал мнение, что окружение президента Украины Владимира Зеленского вмешивается в работу судебной власти.