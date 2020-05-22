За хулиганство будут судить депутата Старобельского городского совета

Прокуроры Старобельской местной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Старобельского городского совета по факту хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. Ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, 31 мая 2019 указанное лицо, не соблюдая правил депутатской этики и нарушив правила поведения в обществе, ворвалось в помещение коммунального предприятия Старобельского района, где проходило открытое обсуждение вопроса о необходимости установления тарифов на воду.

Не соглашаясь с мнением руководителя данного учреждения, депутат начал оскорблять последнего грубой нецензурной бранью и применил физическую силу. На просьбы прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал, а наоборот продолжал нарушать порядок проведения мероприятия.



Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Справка: санкция ч. 1 ст. ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.