Украинский партизан сбежал из плена боевиков ДНР: фото и все детали истории

Боевики так называемой ДНР объявили в розыск украинца Григория Синченко, которого они ранее захватили в плен и обвинили в партизанской деятельности.

Об этом сообщается в объявлении так называемого “МВД ДНР”.

В сообщении заявляется, что Синченко разыскивают за совершение “тяжкого” преступления, однако само преступление не называется.

Григорий Синченко – уроженец Макеевки, до начала войны учился в вузе в Крыму. После оккупации отказался писать заявление на перевод в российский вуз и был отчислен, затем уехал в Донецкую область, чтобы продлить справку об инвалидности. Впервые попал в плен боевиков 2 декабря 2016 года. Уже тогда боевики обвинили его в партизанской деятельности.

27 декабря 2017 года Синченко освободили в ходе обмена пленными. Он рассказал своей матери, что в плену подвергался жутким пыткам. Его избивали, пытали электрическим током, подвешивали на наручниках за руки, не давали воды. По словам другого узника боевиков, Игоря Козловского, в камере у Синченко были мысли о мести боевикам.

Фото Григория Синченко, опубликованные боевиками после второго попадания в плен

После освобождения Григорий прошел курс лечения в Киеве, а затем вернулся в оккупированный Донецк через границу с Россией. Там его, спустя некоторое время, вновь схватили боевики. Его подозревают, в частности, в подрыве базовой станции нелегального мобильного оператора “Феникс” в Донецке.

Вскоре после подрыва в сети появилось видео, где виден взрыв, а также демонстрируется записка с текстом: “Это сделано с целью привлечь внимание к нечеловеческим пыткам в подвалах “МГБ”. Жестокое обращение и привязки к конечностям проводов с током в “народных республиках” стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи”.

Как ранее сообщал “источник”, 28 апреля возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского начался пикет, на который собрались граждане, чьи родственники находятся в плену боевиков на Донбассе.