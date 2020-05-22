Не выжил никто: свежие данные и кадры катастрофы пассажирского самолета в Пакистане

В авиакатастрофе самолета в Пакистане, который упал в жилом квартале 22 мая, погибли все пассажиры судна.

Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова мэра города Карачи, где произошла катастрофа.

На борту авиалайнера находились 107 человек – 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Вследствие крушения никто из них не выжил.









Напомним, самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы крупнейшего аэропорта Пакистана. Он не долетел до места назначения всего четыре километра. По информации очевидцев, во время падения самолет повредил четыре жилых дома.

Фото: AJ+

Как сообщал “источник”, пассажирский самолет “Пакистанских авиалиний”, который разбился в пятницу, 22 мая, во время захода на посадку в Международном аэропорту “Джинна” портового города Карачи, упал в жилом квартале.