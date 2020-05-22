Потепление в Украине задерживается: синоптик рассказала о погоде в выходные

В выходные, 23-24 мая, в Украине сохранится прохладная и влажная погода, в субботу дожди пройдут в центре, местами на севере, в южной части, на Харьковщине.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В Запорожье, Луганской, Донецкой, Николаевской областях – без существенных осадков. На Западе 23 мая будет сухо и солнечно.

“А вот уже в воскресенье западные области снова накроет атмосферным фронтом с дождями. 24 мая небольшие дожди также возможные в восточной части Украины плюс Днепр с районами и Запорожье. А вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны“, – прогнозирует Диденко.

Температура воздуха остается низкой. Ночью прогнозируется плюс 3-8 градусов. Ближайшей ночью при прояснениях есть вероятность заморозков на Западе, Севере и в Центре. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.

В Киеве дожди 23-24 мая маловероятны, ночью ожидается плюс 3-6 градусов, днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.

“Ветер пока остается северо-западным, порывистым, колючим, некомфортным“, – добавила Диденко.

Как сообщал “источник”, через несколько дней в Украину придет потепление – уже 26 мая температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, а 28 мая прогнозируется 22 градуса тепла.