Недавно вернулся с фронта: фото и подробности про одного из бойцов, убитых под Житомиром

Одним из убитых в Житомирской области, где арендатор пруда расстрелял 7 отдыхающих,оказался участник боевых действий на Донбассе, старший сержант Виталий Вульчин.

Об этом сообщили на Facebook-странице “Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины”, опубликовав фото погибшего.

“Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарск дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями”, – сказано в сообщении.

Побратимы убитого бойца высказали свое соболезнование семье Виталия Вульчина, его родным и близким и пообещали внимательно наблюдать за расследованием этого дела.

Как сообщал “источник”,жена стрелка, который возле села Новоселица в Житомирской области убил семь человек из охотничьего ружья, заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии и войны на Донбассе.