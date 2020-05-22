Россия поставила рекорд смертности от коронавируса с начала эпидемии

В то время как президент России Владимир Путин хочет вывести страну из карантина, в РФ зафиксировали самое большое число умерших за весь период коронавирусной эпидемии.

Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс”.

По состоянию на 22 мая в РФ зарегистрировали 150 летальных исходов от COVID-19. Также за сутки заразились коронавирусом 8 894 человек в 84 регионах. Примерно такой показатель наблюдается уже третьи сутки подряд. Выздоровели за сутки 7 144 пациента.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Скончались уже 3 249 человек. Всего вылечившихся – 99 825.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 22 мая, в Украине от коронавируса умерли 588 человек, из них 28 медиков.