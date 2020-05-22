Киев стоит в огромных пробках: фото и карта транспортного коллапса

В Киеве после частичного снятия ограничений карантина местные жители уже несколько дней подряд жалуются на огромные пробки.

По данным сервиса “Google карты”, на многих участках дорог в Киеве днем 22 мая возникли огромные заторы. Особенно тяжелая ситуация в центре города, в районе станции метро “Петровка”, возле мостов через Днепр и на Окружной дороге.

По состоянию на 14:45 (не в час пик) состояние транспортных путей столицы выглядело следующим образом:

По мнению некоторых жителей столицы, такая ситуация вызвана отсутствием полноценной работы общественного транспорта в связи с ограничениями карантина, а также перекрытием некоторых дорог на ремонт.

Как ранее сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного общественного транспорта.