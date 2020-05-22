Мэр Харькова назвал точное время открытия метро

Работа метрополитена в Харькове будет возобновлена утром 25 мая.

Об этом написал мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что решение запустить метро связано с ослаблением карантинных ограничений и подкреплено правительственным постановлением.

“Уважаемые харьковчане! В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра”, – заявил мэр.

Также Геннадий Кернес призвал жителей города соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте и придерживаться санитарных норм.

“Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, – действует и сегодня. В комментариях под этим постом вы можете оставить свои пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина”, – добавил харьковский градоначальник.

Как сообщал “источник”, ранее Геннадий Кернес обращался к правительству с просьбами запустить метро в Харькове, поскольку по его словам, опасность заразиться коронавирусом в этом виде транспорта незначительна.

До этого в метрополитене Киева заявили, что готовы возобновить свою работу.