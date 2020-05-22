В Харькове при перевозке сбежали заключенные: полиция в панике, видео

В Харькове во время перевозки сбежали трое заключенных, одного из них поймали.

Об этом сообщает “ХС” в Twitter.

Они сбежали на улице Полтавский шлях. Одного из них правоохранители уже нашли, двоих ищут прямо сейчас.

В район ЮЖД сьехалось много экипажей полиции.

Позже стало известно, что сбежали задержанные, которые облили председателя городской организации “Оппозиционная платформа – За жизнь” Андрея Лесика, который пришел на протест против закрытия роддома вместе с группой людей с флагами “ОПЗЖ”.

Отметим, что Лесика облили представители организации “Фрайкор”.

Ранее “источник” сообщал, что в Черновицком следственном изоляторе заключенные устроили бунт. Их встревожило прибытие в исправительное учреждение подследственного, зараженного COVID-19.