На трассе Киев-Одесса бус попал в страшное ДТП: много погибших, фото

В пятницу, 22 мая, на трассе “Киев-Одесса”, около города Жашков, произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек – трех взрослых и 6-летнего мальчика, еще трое детей получили травмы.

Об этом в Facebook написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По предварительным данным, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать – свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся.

В автомобиле ВАЗ-21114 находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли – 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших – дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что все дети в обоих автомобилях ехали без автокресел.

Как сообщал “источник”, 20 мая, на автотрассе Черкассы – Киев, на везде в город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.