Потап объяснил, почему люди верят в роман Тины Кароль и Дана Балана

Потап сыграл в “Правду или дело” с Олей Поляковой и рассказал, как относится к раскрученной пиарщиками истории о тайном романе Тины Кароль и Дана Балана.

Фото: instagram.com/danbalan

“Представь, что ты пришел на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана, и вместо шампанского выпил сыворотку правды. Каким был бы твой тост?” – спросила Полякова.

“Ребята, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Мало того, это мне всегда казалось неправдоподобным. Но бог его знает, черт вас попутал, или это действительно любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья, и горько молодым”, – ответил Потап.

Музыкант признался, что прекрасно понимает людей, которые верят в закулисные интриги исполнителей.

“Мы с Настей реально женаты, по настоящему, без всякой возни, и мы целовались на шоу “Голос країни”. При этом мы получили порцию комментариев: “Фу, зачем вы целуетесь напоказ! Начали лизаться в эфире!” Какой-то бред закомплексованных. Оказалось, что наши люди охотнее верят, когда подсматривают за кем-то, – считает Потап. – Их обманывают все время – в политике, в трамвае, в шоу-бизнесе, везде. Но подсмотрев, они думают, что сами догадались, и верят в это по-настоящему. Наши люди любят такие истории”.

Фото: instagram.com/danbalan

При этом историю Тины Кароль и Дана Балана Потап назвал крутой и отлично раскрученной.

“Мне очень нравится, что они два года держатся за ручку, пальчиками друг к другу прикасаются. Нам с тобой не поверят никогда, а им поверят, потому что они ведут такую линию очень аккуратно. Полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то есть символ между ними, – сказал он. – Тина не зря Тина, а Дан не зря Дан. Оба они еще тех два пирожка. С одной стороны они мне не клеятся вместе, но это же как Потап и Настя – никто не верил, а тут – бэмс. Может и там что-то”.