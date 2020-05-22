В Пакистане разбился пассажирский самолет: фото и первые данные о жертвах

В пятницу, 22 мая, в Пакистане разбился пассажирский самолет “Пакистанских авиалиний”, который заходил на посадку в Международном аэропорту “Джинна” города Карачи.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы крупнейшего аэропорта Пакистана. Он не долетел до места назнаения всего четыре километра.

По информации очевидцев, во время падения самолет повредил четыре жилых дома.

Причины ЧП и количество жертв пока не известны. По данным СМИ, на борту находились около 95 пассажиров.

Как сообщал “источник”, ранее в Боливии разбился самолет с шестью людьми, которые доставляли образцы пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.