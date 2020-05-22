Когда в Украине проведут пробное ВНО: названы даты

В Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине пробное внешнее независимое оценивание пройдет 15 и 17 июня.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

“Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам – 17 июня 2020 года”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня, а для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше.

Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис “Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания” в следующие сроки:

15-17 июня – по украинскому языку и литературе;

17-19 июня – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

В ведомстве отмечают, что для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.

Как ранее сообщал “источник”, ВНО в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля 2020 года.