Мотоцикл “улетел” на десятки метров: момент серьезного ДТП в Днепре попал на видео

В четверг, 21 мая, в Днепре на перекрестке мотоцикл столкнулся с автомобилем Opel: момент аварии попал на камеру наблюдения.

Об этом сообщает “Днепр Оперативный”.

Авария произошла вечером, около 21:30, на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Дементьева. Как сообщается, мотоциклист двигался по шоссе, когда на перекресток выехал Opel. По предварительной информации, Opel выехал на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Причины аварии выясняет следствие.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как после столкновения водитель мотоцикла падает с него, а сам транспорт уезжает далеко за пределы перекрестка. Несмотря на то, что после падения водитель смог сразу встать, он все же получил травмы и был госпитализирован.





Как ранее сообщал “источник”, 20 мая на автотрассе Черкассы – Киев, на въезде в город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область), произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.