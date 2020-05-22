В Кривом Роге девушка расстреляла прокурора: фото и детали ЧП

Ночью 21 мая в Кривом Роге из травматического оружия ранили прокурора Алексея Пипку.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на канал “Первый Городской”.

Трагедия произошла в Саксаганском районе города около отеля “Украиночка”. Пострадал прокурор Криворожской местной прокуратуры №3. Его с места происшествия госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно, трагедия произошла во время празднования дня рождения в компании друзей Алексея. Туда также приехала знакомая девушка прокурора. Именно она не раз выстрелила в Алексея в область живота. Причина происшествия пока неизвестна.

В Криворожском отделе полиции подтвердили информацию о ЧП. Подозреваемая задержана, открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 “Покушение на убийство”. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал “источник”, в ночь на пятницу, 22 мая, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области произошло убийство семерых мужчин.