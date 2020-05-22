Расстрел участников АТО под Житомиром: жена подозреваемого назвала причину

Жена стрелка, который возле села Новоселица в Житомирской области убил семь человек из охотничьего ружья, заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии и войны на Донбассе.

Об этом сообщает “Сегодня”.

По словам Ольги, жены подозреваемого в массовом убийстве 58-летнего Анатолия З., он с друзьями и знакомыми пил алкогольные напитки на берегу пруда.

“Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию”, – говорит женщина.

Она также добавила, что часть убитых были приятелями его мужа, с которыми тот неоднократно встречался на рыбалке.

“Хорошо в нашей семье уже не будет никогда”, – закончила рассказ Ольга.

Напомним, среди убитых – бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (по прозвищу “Малек”https://apostrophe.ua/”Бородатый”), приписанный к Гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталий Вульчин, два воина с позывными “Фин” и “Скандер” (он же “Украинский татарин”), а также киевский волонтер Роман Ханенко “Гець” и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Как ранее сообщал “источник”, появились фотографии с места трагедии в лесу около пруда в Житомирской области, где произошло массовое убийство.