Киев предупредили о надвигающемся урагане

Днем, 22 мая, в Киеве прогнозируют ураган, в столице ожидаются порывы ветра 15-24 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.