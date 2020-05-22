Киев предупредили о надвигающемся урагане

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Днем, 22 мая, в Киеве прогнозируют ураган, в столице ожидаются порывы ветра 15-24 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый).

Как сообщал “источник”, ранее украинские синоптики смутили прогнозом на лето.

Напомним, что 22 мая практически по всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха заметно снизится.