Киев предупредили о надвигающемся урагане

Днем, 22 мая, в Киеве прогнозируют ураган, в столице ожидаются порывы ветра 15-24 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
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если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый).
Как сообщал “источник”, ранее украинские синоптики смутили прогнозом на лето.
Напомним, что 22 мая практически по всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха заметно снизится.