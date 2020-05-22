Когда в Украине запустят межобластной транспорт: министр назвал точную дату

Старт следующего этапа смягчения карантина запланирован на 1 июня, в его рамках будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он пояснил, чем руководствуются в Минздраве, принимая решения об ослаблении карантинных ограничений.

“Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира“, – отметил Степанов.

По его словам, на следующем этапе ослабления карантина откроются фитнес-центры и начнет курсировать межобластной транспорт.

“Следующий этап у нас начинается 1 июня. Начиная с 1 июня в стране будет возобновлена работа фитнес-центров. Также будут возобновлены межобластные перевозки всеми видами транспорта“, – отметил Степанов.

Как сообщал “источник”, Минздрав ввел правила, по которым будет работать общественный транспорт во время поэтапного смягчения карантина.