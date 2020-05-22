Запуск транспорта в Киеве: Кличко обратился с просьбой к Кабмину и назвал даты

Вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения, где считают, что столица не отвечает критериям послабления карантина, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить работу наземного общественного транспорта и некоторых торговых заведений.

Об этом столичный мэр заявил на брифинге в пятницу, 22 мая.

“Я обращаюсь к правительству с таким – позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех. А тех, критически необходимы городу и бизнесу”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева предлагает возобновить с 23 мая работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1000 квадратных метров, а метро открыть, как и планировалось, 25 мая. Детские и спортивные площадки Кличко согласен пока не открывать.

Столичный мэр уточнил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы. Статистику испортила вспышка в Дарницком детском интернате для девушек, где обнаружили более 80 больных.

Два других показателя (заполненность стационаров больниц и количество проведенных тестов ПЦР), которые учитываются в рекомендациях Минздрава, в Киеве соответствуют норме.

Как сообщал “источник”, с пятницы, 22 мая в Украине начался переход к так называемому адаптивному карантину. Однако некоторые области, среди которых Киевская, не ослабляют противоэпидемические мероприятия.