На Луганщине выходили косулю, которая едва не погибла в сетке

В Старобельском районе сотрудники государственного предприятия “Старобельское лесоохотничье хозяйство”, главный охотовед и егерь, выходили молодую косулю.

Об этом рассказал “Старобельским новостям” главный охотовед лесхоза Владимир Янченко .

В конце апреля в лесхоз обратились старобельчане, которые проживают неподалеку от магазина “Салют”. Мужчина и женщина обнаружили возле своего огорода косулю, застрявшую в сетке. Владимир Янченко вместе с Сергеем Колесником, егерем, немедленно выехали на место.

” Когда мы приехали на место, увидели уже практически мертвое животное, – говорит В. Янченко. – Это был трехлетний (возраст косули определяется по количеству колец на рогах) самец – козленок. Его тело, рожки были в крови. Он сам “забил” себя до такого состояния. Скорее всего, это произошло ночью. Когда он зашел на территорию города, собаки учуяли его и испугали. Козленок попал в сетку и пытался выбраться, но запутался и рогами, и ногами”.

Как рассказывает Валерий, житель переулка Донецкий, его жена поила косулю водой. Затем они приняли решение позвонить в лесхоз, чтобы рассказать о своей находке.

Животное отвезли домой к Сергею Колеснику на покрывале.

“Мы его дома кормили, поили, обрабатывали раны специальными растворами, мазали их мазью, – рассказывает егерь. – Через пару дней козленок уже начал подниматься на ноги, ходить понемногу, а затем уже совсем, так сказать, пришел в себя. И мы с сыном решили выпустить его в лес возле села Лиман”.

Владимир Янченко очень благодарен Валерию и его супруге, которые нашли косулю, за их доброту и неравнодушие.

“Это очень благородный поступок, – считает Владимир Иванович. – Ведь они могли просто оставить его себе, так сказать, на мясо. Но они не только передали его нам, но и попытались сами немного помочь бедному животному”.