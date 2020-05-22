Оля Полякова поддержала украинских артистов, которые вынуждены скрывать сексуальную ориентацию

Среди популярных украинских исполнителей есть те, кто из-за низкой культуры толерантности в обществе скрывает свою сексуальную ориентацию. Эту проблему Оля Полякова обсудила с Потапом в инстаграм-шоу “Правда или дело”. Певица мечтает, чтобы у ее коллег появилась возможность сделать каминг-аут, не опасаясь последствий.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

“Я думаю, что это очень нужно. Каждый человек должен быть свободен в вероисповеданиях, выборе политической позиции и ориентации. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране сложились такие условия, чтобы этим людям не приходилось скрываться, – сказала она. – Они вынуждены вести двойную жизнь. Они вынуждены покупать романы, которыми прикрываются, фотографии, выдумывать все эти истории. И они не могут жить обычной жизнью, взять своего парня, обнять и сказать: “Я его люблю, хочу с ним быть счастливым”. Не могут ходить в дискотеку, танцевать, открываться, ездить к друзьям”.

Потап с мнение Поляковой согласился, но выразил опасение, что если эти звезды обо всем расскажут и выйдут с партнерами за руку, “зал будет полупустой”.

“Это взрослые люди, пусть будут такими, какими хотят! – ответила Полякова. – Люди, которые мне говорят: “Вот, ты еще педофилов оправдай!” – вы что, больные? Ребенок не может выбрать, это преступление! А любовь между однополыми взрослыми – это их выбор”.

В комментариях к трансляции зрители высказали предположение, что свою настоящую ориентацию могут скрывать Олег Винник, Дан Балан, Виталий Козловский, Макс Барских и Андрей Данилко. На это артисты отвечать не стали, хотя Потап пошутил, что пытался соблазнить Винника, но у него не вышло.