Резонансное избиение парня в Харькове: напавший оказался бойцом НГУ

Стало известно, что человеком, который в Харькове жестоко избил лауреата премии “Гордость страны” Ивана Литвинова, оказался боец Нацгвардии.

Как сообщает NewsRoom, это подтвердили в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

“Один из фигурантов видео действительно является военнослужащим по контракту воинской части 3017. Такие случаи порочат имидж НГУ. По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будет дана принципиальная оценка действиям военнослужащего и приняты соответствующие меры, вплоть до увольнения со службы“, – сообщили в пресс-службе.

Как пишут в соцсетях, Литвинова избил АТОшник Степан Мариняк. Из-за шквала негативных комментариев нацгвардеец вынужден был зачистить свою страницу в Instagram, а также удалил часть фото в Facebook. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по статье “хулиганство”.

Отметим, пострадавший Иван Литвинов в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии, до этого у него возник конфликт с патрульными полицейскими, которым он предъявил просроченное удостоверение помощника депутата горсовета.

Как сообщал “источник”, ранее в Харьковской области похитили 17-летнего парня, которого жестоко избили и изнасиловали.