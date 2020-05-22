Подруга Роналду заинтриговала поклонников футболиста постом в соцсети: фото

Джорджина Родригес, подруга звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, заинтриговала поклонников своими новыми фото.

Снимки девушка опубликовала в сторис Instagram.

Первый кадр избранницей 35-летнего нападающего туринского “Ювентуса” был сделан в лифте. На фото Родригес положила одну руку на живот, а второй делала селфи. На втором снимке девушка похвасталась кольцом на безымянном пальце левой руки.

Instagram Джорджины Родригес

Instagram Джорджины Родригес

Пользователи в социальной сети сразу же начали строить догадки о том, что футболист, наконец, сделал предложение своей второй половине и вскоре, судя по всему, пара должна сыграть свадьбу.

Ранее “источник” сообщал, что избранница Роналду опубликовала соблазнительное фото из спортзала.