Годовщина смертельного боя ВСУ с боевиками под Волновахой: фото, видео и хронология

Шесть лет назад, 22 мая 2014 года, Вооруженные силы Украины понесли крупнейшие с начала антитеррористической операции потери во время боя возле города Волноваха Донецкой области.

В годовщину трагедии “источник” вспоминает хронологию и подробности боя 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с пророссийскими боевиками группировки “ДНР”.

Нападение боевиков на лагерь 51-й бригады, который был расположен между поселками Ольгинка и Владимировка, началось между 4 и 6 часами утра 22 мая. Руководство отрядом осуществлял Игорь Безлер ( “Бес”) – кадровый российский полковник ГРУ.

Около сотни нападавших прибыло на нескольких автомобилях, среди которых были бронированные инкассаторские машины “Приватбанка”.

Украинские военные на блокпосте были расстреляны в упор из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов. Раненых добивали снайперы, засевшие на обочине дороги в лесопосадке.

Бойцы ВСУ сначала не открывали огонь на поражение, а стреляли в воздух и по ногам противника, преуменьшая серьезность военных действий.

Прибывшие на поддержку вертолеты Ми-8, пилоты которых не имели связи с землей, решили, что уцелевшие бойцы 51 отдельной механизированной бригады – это террористы, и открыли по ним огонь.

Сепаратисты имели целью прорвать кольцо сил АТО, однако украинским военным удалось отбить атаку и удержать контроль над блокпостом.

Потери ВСУ в этом бою стали крупнейшими с начала антитеррористической операции. Всего погибло 18 бойцов, еще около 30 получили ранения. Многие из тех, кто выжил, лечатся до сих пор.

Среди причин, которые привели к фактическому побоища и значительных человеческих потерь, военные эксперты называли низкий уровень боевой и тактической подготовки, отсутствие разведки местности, надлежащего технического обеспечения и взаимодействия с другими подразделениями, которые могли бы прийти на помощь, и отсутствие боевого охранения.

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что причиной больших человеческих потерь во время боя стала недоукомплектации и низкая боеспособность личного состава бригады.

В 2015 году волонтеры изготовили памятную мемориальную плиту с именами погибших, которую установили на месте побоища под Волновахой.

Как сообщал “источник”, ранее украинские военные нанесли удар по боевикам на Донбассе, в результате чего были уничтожены огневые позиции врага.