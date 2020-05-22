Годовщина смертельного боя ВСУ с боевиками под Волновахой: фото, видео и хронология

Шесть лет назад, 22 мая 2014 года, Вооруженные силы Украины понесли крупнейшие с начала антитеррористической операции потери во время боя возле города Волноваха Донецкой области.
В годовщину трагедии “источник” вспоминает хронологию и подробности боя 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с пророссийскими боевиками группировки “ДНР”.
Нападение боевиков на лагерь 51-й бригады, который был расположен между поселками Ольгинка и Владимировка, началось между 4 и 6 часами утра 22 мая. Руководство отрядом осуществлял Игорь Безлер ( “Бес”) – кадровый российский полковник ГРУ.
Около сотни нападавших прибыло на нескольких автомобилях, среди которых были бронированные инкассаторские машины “Приватбанка”.
Украинские военные на блокпосте были расстреляны в упор из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов. Раненых добивали снайперы, засевшие на обочине дороги в лесопосадке.
Бойцы ВСУ сначала не открывали огонь на поражение, а стреляли в воздух и по ногам противника, преуменьшая серьезность военных действий.
Прибывшие на поддержку вертолеты Ми-8, пилоты которых не имели связи с землей, решили, что уцелевшие бойцы 51 отдельной механизированной бригады – это террористы, и открыли по ним огонь.
Сепаратисты имели целью прорвать кольцо сил АТО, однако украинским военным удалось отбить атаку и удержать контроль над блокпостом.
Потери ВСУ в этом бою стали крупнейшими с начала антитеррористической операции. Всего погибло 18 бойцов, еще около 30 получили ранения. Многие из тех, кто выжил, лечатся до сих пор.
Среди причин, которые привели к фактическому побоища и значительных человеческих потерь, военные эксперты называли низкий уровень боевой и тактической подготовки, отсутствие разведки местности, надлежащего технического обеспечения и взаимодействия с другими подразделениями, которые могли бы прийти на помощь, и отсутствие боевого охранения.
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что причиной больших человеческих потерь во время боя стала недоукомплектации и низкая боеспособность личного состава бригады.
В 2015 году волонтеры изготовили памятную мемориальную плиту с именами погибших, которую установили на месте побоища под Волновахой.
Как сообщал “источник”, ранее украинские военные нанесли удар по боевикам на Донбассе, в результате чего были уничтожены огневые позиции врага.