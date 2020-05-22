Массовое убийство под Житомиром: появились фото жертв 18+

Появились фотографии с места трагедии в лесу около пруда в Житомирской области, где охотник расстрелял 7 мужчин.

Об этом сообщает сообщает УНН.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия. Правоохранители работают на месте расстрела людей.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК, (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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Напомним, компания из девяти мужчина приехала на отдых и распивала вместе алкогольные напитки. Ночью у двоих мужчин случился конфликт с охотником, пока остальные спали. В результате он из ружья начал расстреливать товарищей и напал даже на спящих мужчин.

Один из мужчин успел убежать в лес и добраться до села. Он вызвал на место правоохранителей. Злоумышленника задержали.

Как сообщал “источник”, ранее также публиковали фото с места убийства 7 человек под Житомиром.