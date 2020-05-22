“Вопрос почти решенный”: в украинском футболе приняли важное решение

Возобновление чемпионата Украины по футболу было перенесено на 6 июня.

Об этом в Facebook сообщил журналист Лев Галушко.

“Кто уже не может без большого футбола, придется немного еще подождать. Первый послекарантинный тур УПЛ, он же 24-й тур сезона-2019/2020, он же второй тур второго этапа, был запланирован на 30 мая; но пройдет 6 июня“, – написал Галушко. По словам журналиста, не все команды успевают провести тесты и полноценную подготовку. В этот же день, как он отметил, состоится матч между “Шахтером” и “Динамо”, встреча грандов отечественного футбола пройдет в столице.

“Вопрос почти решенный”, – добавил Галушко.

Ранее “источник” сообщал, что “Динамо” настигли серьезнейшие проблемы перед стартом сезона.