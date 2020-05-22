В Инстаграм не узнали звезду 90-х Татьяну Овсиенко. Похоже, все из-за увлечения пластикой

Пользователи Инстаграм заговорили о внешности 53-летней Татьяны Овсиенко – популярной певицы 90-х, которая появилась в “сториз” своей коллеги и приятельницы Ирины Салтыковой с настоящим лицом.

Все дело в том, что Овсиенко заметно изменилась. К тому же последние фотографии в профилях певицы заметно ретушируются, что не раз вызывало дискуссии подписчиков о том, как на самом деле выглядит артистка. На свежем селфи Овсиенко (по центру) позирует с Ириной Салтыковой (вверху) и Татьяной Булановой.

“Три девицы. И какие…” – подписала снимок Салтыкова, отметив на нем Буланову и Овсиенко. Снимок тут же разлетелся по соцсетях и таблоидах, ведь последнюю на нем узнали не сразу.

Некогда поклонники Овсиенко посчитали, что певица увлеклась пластикой. Однако подтверждений этому нет. Как отметили некоторые, певица выглядит в разы старше своих коллег и приятельниц, что наверняка стало результатом неудачных попыток омолодиться.

Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko

“Что с Таниным лицом?”, “Она выглядит намного старше своего возраста. Это неудачная пластика”, “Маска, а не лицо”, – указали под снимком.