В Италии знаменитый вулкан выбросил в небо огромный столб пепла: фото извержения

На итальянском острове Сицилия самый крупный действующий вулкан Европы – Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.

Об этом сообщает агентство АNSА.

Отмечается, что в ночь на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла длился около трех часов.

Отметим, извержение вулкана Этна было зафиксировано также в октябре 2019 года. Тогда закрыли два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

Также просыпался вулкан и в мае прошлого года – на вулкане были зафиксированы два разлома, из которых с 31 мая начала течь лава. Оба разлома появились у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров. Потоки лавы протянулись на несколько сотен метров.