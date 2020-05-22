Эксперт двумя словами охарактеризовал мобилизацию боевиков “ДНР”/”ЛНР” на Донбассе

Политический эксперт, журналист и блогер Кирилл Сазонов считает ультиматумы пророссийских сепаратистов на Донбассе и объявленную ими мобилизацию “народной милиции “игрой мускулами”.

Об этом он рассказал в интервью “Диалог.UA”

“Сепаратисты “ДНР”/”ЛНР” непонятно по какой причине вдруг принялись ставить ультиматумы и обвинять Украину во всех смертных грехах. При этом ничего особо резонансного на линии разграничения накануне не происходило, если не считать регулярные обстрелы со стороны боевиков и адекватный ответный огонь украинской стороны. Известно, что подобные события происходят постоянно на Донбассе. С чего бы это главари “республики” вдруг синхронно выразили свое возмущение и пригрозили “отодвинуть” линию фронта? “Посмотрим, конечно, но, мне кажется, все это – пустое”, – считает Кирилл Сазонов.