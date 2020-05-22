Умер соратник Ющенко и Порошенко: фото и биография

Умер народный депутат Украины Анатолий Сергеевич Матвиенко.

Об этом сообщает украинский журналист, депутат Николай Княжицкий на своей Facebook-странице.

Он описал Матвиенко как патриота страны и отметил, что депутаты был одним из лидеров национально-демократических сил в независимой Украине.

“Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили куличи в церкви на Аскольдовой могиле”, – написал Княжицкий.

Анатолий Матвиенко родился в 1953 году в городе Бершадь Винницкой области. Окончил Львовский национальный аграрный университет по специальности “инженер-механик”. Кандидат политических наук.

В 1999 году создал и возглавил Украинскую народную партию “Собор”. В 2004 году во время президентских выборов руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко.

Возглавлял Совет министров Автономной Республики Крым в период с 20 апреля по 21 сентября 2005 года.

Матвиенко был избран депутатом от партии “Блок Петра Порошенко”, был членом партии в Раде 8-го созыва. Также был заместителем председателя фракции “Блок Петра Порошенко”.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине умер знаменитый волонтер и патриот Андрей Садыло.