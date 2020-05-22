В ожидании первенца: жена MONATIK’а показала архивное фото своей беременности

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а, поделилась в Instagram редкой фотографией из семейного архива. На снимке супруга хитмейкера запечатлена, будучи в интересном положении.

Этот кадр Ирина приурочила ко Дню вышиванки, который отмечался 21 мая. На снимке Демичева запечатлена вместе с мужем. Оба они в вышиванках: певец – в синей рубашке с белым орнаментом, а его жена – в черном платье с красными маками.

Фото: instagram.com/irinamonatik

“Воспоминания 2015 года. Любимый. Киев. В ожидании первенца. P.S. Искренне считаю, что культурные традиции следует чтить и передавать из поколения в поколение”. – подписала снимок Ирина.

“Очень красивые и совсем не изменились”, “Эта пара служит примером для многих кстати! Они созданы для друг друга это идеальная пара. Счастья вам от души”, “Какие вы красивые. Хорошо, что вы есть друг у друга”, – пишут поклонники пары.