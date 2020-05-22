Гонки с преследованием: на Луганщине задержали нетрезвого водителя

В Северодонецке патрульные задержали очередного водителя с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

20 мая к патрульным обратился гражданин, который сообщил, что в автомобиле Mercedes, иностранной регистрации, молодые люди могут перевозить запрещенные к обороту вещества.

Около 14 часов, на улице Вилесова, патрульные обнаружили похожий по описанию автомобиль.

Подойдя к автомобилю, водитель резко начал движение прямо от патрульных, и пытался убежать.

Немедленно, через радиостанцию, патрульные передали информацию о происшествии всем свободным экипажам. После непродолжительного преследования автомобиль заблокировали в одном из дворов на улице Новикова.

Во время преследования патрульные наблюдали, как пассажир пытался высыпать в окно вещество, вероятно, наркотического происхождения. Ее остатки впоследствии, во время поверхностной проверки автомобиля, обнаружили в салоне.

У водителя инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, за руль мужчина сел без водительского удостоверения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался.

Патрульные составили в отношении мужчины административные материалы: протокол задержания, протокол по ст. 122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке), ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии) и вынесли постановление по ст. 126 КУоАП (за отсутствие водительского удостоверения).