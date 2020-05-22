Между Болгарией и Россией назревает скандал из-за памятника советским солдатам

Глава Лозенецкого района города Софии (Болгария) Константин Павлов призывает демонтировать в общественном парке памятник “советским освободителям Болгарии” в рамках освобождения города от символов тоталитарной эпохи

Об этом он написал в Facebook.

В ситуацию вмешался посол России в Болгарии Анатолий Макаров. Он написал Павлову письмо, в котором высказал свое “глубокое возмущение” и заявил, что вероятные раскопки останков солдат СССР “могут интерпретировать как попытку реабилитировать нацизм”.

По мнению Павлова, памятник необходимо переместить в музей, а если будут найдены людские останки, то их похоронят “в соответствии с гуманитарным законодательством” на городском кладбище.

Он также обратился к мэру Софии Йорданке Фандыковой.

“Продолжаю надеяться, что мэр Софии, наконец, отреагирует на мой призыв об освобождении нашего города от (символов) тоталитарной эпохи“, — написал он.

Письмо посла России Павлов перенаправил министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой.

Как сообщал “источник”, ранее Россия попала в дипломатический скандал с Чехией, который разгорелся из-за возражений РФ против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению “Пражской весны” в 1968 году.