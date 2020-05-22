ГБР записало ролик и вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде

В Государственном бюро расследований сообщили о срочном сообщении о вызове пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко в ГБР в качестве свидетеля.
Сканкопия повестки обнародована на официальном сайте ГБР.
“Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственный бюро расследований 11:00 26 мая 2020 на допрос в качестве свидетеля”, – говорится в сообщении.
В ГБР записали видео о вызове Порошенко.
В ГБР добавили, что ведомство осуществляет досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Петр Порошенко является свидетелем.
Ранее “источник” сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко назвал так называемые “пленки Деркача” фейком и обвинил в организации провокации Игоря Коломойского.