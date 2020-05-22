Киев продолжает сражаться с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Кличко

В пятницу, 22 мая, киевский городской председатель Виталий Кличко проведет традиционный брифинг по поводу ситуации с коронавирусом и того, как будет жить столица в условиях адаптивного карантина.

Смотрите полное видео брифинга на “источнике”.

Начало брифинга запланировано на 12.00.

Напомним, что с 22 мая, когда в Украине начался переход к так называемому адаптивному карантину, некоторые области, среди которых Киевская, не ослабляют противоэпидемические мероприятия. Причиной этого в том, что количество тех, кто заражается коронавирусом, не уменьшается.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 22 мая, в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом.

По данным Минздрава, от коронавируса к этому времени умерли 588 человек, из них 28 медиков. Среди умерших от коронавируса преобладают лица в возрасте от 50 лет.