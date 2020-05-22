Елена Кравец поделилась редким семейным фото с мужем и двойняшками

Актриса студии “Квартал 95” Елена Кравец редко делится с поклонниками семейными снимками. Но сейчас знаменитость решила сделать исключение и показала фотографию с мужем и двойняшками.

На своей странице в Instagram юмористка опубликовала фото, на котором все одеты в национальные наряды. Публикацию Елена приурочила ко Дню вышиванки, который отмечался 21 мая. В подписи к снимку актриса рассказала о семейной традиции, которую они соблюдают каждый год.

Фото: instagram.com/lennykravets

“Ежегодно в третий четверг мая мы с нашими “зайчатами- кравчатами” фотографируемся в вышиваночках. Быстренько, с самого утра, перед выходом из дома. А тут еще и девочки с Varenyky Fashion подарили мне лично такую красоту ручной работы! Ну чем не повод!”, – написала Кравец.

Поклонники актрисы, которые с нетерпением ждут от нее семейных снимков, пришли в восторг от публикации. “Очень красивая семья”, “Какие милые”, “Такие двойняшки хорошие”, “Замечательная семья”, “Какие крутые”, – восхищаются фанаты.

Напомним, что двойняшки Катя и Ваня появились на свет 15 августа 2016 года. Елена и ее супруг Сергей Кравец воспитывают также 17-летнюю дочь Машу.