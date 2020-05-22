Венсан Кассель попал в больницу после ДТП: фото

Венсан Кассель попал в аварию, последствия которой показал в своем Instagram. 53-летний актер снял себя на видео с перевязанной головой и пластырем на груди, подписав: “Никогда не бодайтесь с носорогом”.

Французская газета Sud-Ouest сообщает, что ДТП произошло вечером 20 мая, когда Кассель упал со скутера в городе Арбо на юге Франции. Причины и обстоятельства происшествия не уточняются, но после падения звезду доставили в больницу с травмой лица.

“Все хорошо, я жив”, – успокоил Кассель фанатов, приложив к сообщения три смайлика: бицепс, перевязанную голову и поцелуй. Известно, что неподалеку от Арбо бывший муж Моники Белуччи проводит карантин со своей 23-летней женой-моделью Тиной Кунаки и годовалой дочерью Амазони.