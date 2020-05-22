Под Житомиром охотник расстрелял компанию отдыхающих: фото и детали трагедии

В ночь на пятницу, 22 мая, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области произошло убийство семерых мужчин.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он пишет, что компания киевлян, старых друзей, собрались на ставке порыбачить и отдохнуть, как делали уже не раз. Всего, по данным следствия, их было девять человек, включая арендатора ставка 1962 г.р.

После распития спиртных напитков шестеро из них легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались общаться с арендатором ставка.

“Около 01:00, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки “ИЖ”. Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек“, – пишет Геращенко.

Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяем он или нет.

Аэроснимок места трагедии сделанный с полицейского квадрокоптера:

Как сообщал “источник”, 16 апреля в Кривом Роге злоумышленник из дробовика расстрелял мужчину и женщину, в результате чего последняя скончалась на месте трагедии.