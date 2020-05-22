Ни полиции, ни здравого смысла: появилось видео хаоса на дорогах Киева

В пятницу утром, 22 мая, в Киеве из-за пробок произошел хаос на дороге.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

“Ни полиции, ни здравого смысла в этом видео нет. Просто полный хаос на дорогах Троещины”, – прокомментировали ситуацию в сети и опубликовали видео.

На кадрах видно, что машина скорой медицинской помощи с включенной сиреной не может проехать. Движение авто происходит в странном порядке. Некоторые даже выехали на полосы встречного движения.

Напомним, в четверг вечером, 21 мая, Киев застыл в пробках.

Также на дорогах столицы заторы наблюдались и утром 21 мая.

Как сообщал “источник”, 21 мая в Киеве на Оболони под землю провалился асфальт вместе с автомобилем.