Число умерших в Украине приближается к 600: карта и данные по коронавирусу в областях

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По состоянию на утро 22 мая, в Украине от коронавируса умерли 588 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

За время пандемии, подтверждено 20148 случаев COVID-19, из них 6585 выздоровели.

За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев.

Всего в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1434 ребенка и 3907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. – 824 (441 выздоровел)
  • Волынская обл. – 740 (177 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 859 (176 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 141 (57 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 607 (273 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1003 (255 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 401 (221 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1268 (596 выздоровели)
  • м. Киев – 2522 (338 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1344 (262 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 460 (344 выздоровели)
  • Луганская обл. – 43 (33 выздоровели)
  • Львовская обл. – 1240 (250 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 277 (109 выздоровели)
  • Одесская обл. – 814 (106 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 266 (218 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 1323 (453 выздоровели)
  • Сумская обл. – 166 (106 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1105 (720 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 866 (208 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 173 (133 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 299 (89 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 383 (227 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 2905 (752 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 119 (41 выздоровел).

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