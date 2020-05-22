Киевская область не ослабляет карантин: названа причина

С пятницы, 22 мая в Украине начался переход к так называемому адаптивному карантину. Однако некоторые области, среди которых Киевская, не ослабляют противоэпидемические мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Причина того, что карантинные ограничения на Киевщине не ослабляют в большом количестве тех, кто заражается коронавирусом.
В КОДА напомнили критерии перехода к адаптивному карантину:
- Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 по последние 7 дней на 100 тыс. населения). Должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.
- Загруженность коек в учреждениях МОЗ, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.
- Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.
Сегодня в Киевской области следующие показатели:
- Инцидентность – 13,9 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 12-ти).
- Загруженность коек – 8,9% (нужно менее 50%).
- среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).
“Так как один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий“, – сказано в сообщении.
Отмечается, что Киевская облгосадминистрация ежедневно мониторит ситуацию. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно.
Напомним, в тех регионах, где ситуация позволяет перейти к адаптивному карантину, с 22 мая в Украине восстанавливается работа наземного общественного транспорта. А с 25 мая должна быть возобновлена работа метрополитена и открыться детсады.
Что будет разрешено в регионах, где ослабляется карантин с 22 мая
- проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;
- проведение религиозных мероприятий – не более одного человека на 10 кв/м;
- городской, пригородный и внутриобластной транспорт, кроме метрополитена (его работа разрешена с 25 мая);
- работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них останутся закрытыми.
Кроме того, в Украине возобновляют работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.
Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 22 мая, в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За последние сутки COVID-19 зафиксировали еще у 442 человек.