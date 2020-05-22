Киевская область не ослабляет карантин: названа причина

С пятницы, 22 мая в Украине начался переход к так называемому адаптивному карантину. Однако некоторые области, среди которых Киевская, не ослабляют противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Причина того, что карантинные ограничения на Киевщине не ослабляют в большом количестве тех, кто заражается коронавирусом.

В КОДА напомнили критерии перехода к адаптивному карантину:

Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 по последние 7 дней на 100 тыс. населения). Должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

Загруженность коек в учреждениях МОЗ, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Сегодня в Киевской области следующие показатели:

Инцидентность – 13,9 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 12-ти).

Загруженность коек – 8,9% (нужно менее 50%).

среднее количество ПЦР-тестирования -19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

“Так как один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что Киевская облгосадминистрация ежедневно мониторит ситуацию. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно.

Напомним, в тех регионах, где ситуация позволяет перейти к адаптивному карантину, с 22 мая в Украине восстанавливается работа наземного общественного транспорта. А с 25 мая должна быть возобновлена работа метрополитена и открыться детсады.

Что будет разрешено в регионах, где ослабляется карантин с 22 мая

проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;

проведение религиозных мероприятий – не более одного человека на 10 кв/м;

городской, пригородный и внутриобластной транспорт, кроме метрополитена (его работа разрешена с 25 мая);

работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них останутся закрытыми.

Кроме того, в Украине возобновляют работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 22 мая, в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За последние сутки COVID-19 зафиксировали еще у 442 человек.